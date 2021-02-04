疫情防控下，七夕能否领证？洛阳民政部门回应

疫情防控下，如何合理办理婚姻登记？3日，洛报融媒记者从西工区民政局婚姻登记处了解到，婚姻登记当事人要自觉遵守公共场所戴口罩、少聚集、保持社交距离等防疫要求，并接受体温检测、查看健康码，外地人员需查看行程信息等。

疫情防控下，如何合理办理婚姻登记？3日，洛报融媒记者从西工区民政局婚姻登记处了解到，婚姻登记当事人要自觉遵守公共场所戴口罩、少聚集、保持社交距离等防疫要求，并接受体温检测、查看健康码，外地人员需查看行程信息等。

洛报融媒记者看到，婚姻登记当事人均按照要求戴口罩，在婚姻登记处门口登记本上登记信息，随后在取号机上取号，等待叫号后进入婚姻登记处。

“3日上午，我们办理了不到10对结婚登记，没有出现扎堆登记情况。”西工区民政局婚姻登记处负责人告诉记者，不少准新人打电话咨询七夕节(8月14日，周六)能否办理结婚登记，受疫情等因素影响，七夕节是否加班尚不确定。

洛报融媒记者又从涧西区民政局婚姻登记处获悉，考虑到目前办理婚姻登记的人数较少，该婚姻登记处暂未实行预约、限制人数等措施。

洛报融媒记者注意到，7月30日，洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布关于加强新冠肺炎疫情防控的告知书指出，倡导喜事缓办，社会聚会活动严控人数，超过200人的聚会，应到当地疾控部门进行报备，由疾控部门加强防疫指导和监督。

“我们提倡各婚姻登记处推行电话、网络等预约登记服务，调控登记数量，避免扎堆登记，减少人员聚集。”3日，市民政局社会事务科负责人说，各县区民政部门可结合新冠疫情防控实际，自主决定登记数量和预约形式。对于群众关心的七夕节加班办理结婚登记一事，婚姻登记处办公时间为周一至周五，法定节假日上班时间及休息时间按照国家规定执行，七夕节加班建议将认真考虑。(洛报融媒记者 余子愚 文/图 实习生 马晴晴 通讯员 戎梦)