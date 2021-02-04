记者走访：洛阳餐饮单位提供公筷公勺情况较好

健康饮食，把好“入口”关。疫情防控期间，外出就餐使用公筷公勺是做好个人防护的良好生活习惯。目前我市餐饮企业公筷公勺落实情况如何？3日，洛报融媒记者进行了实地走访。
健康饮食，把好“入口”关。疫情防控期间，外出就餐使用公筷公勺是做好个人防护的良好生活习惯。目前我市餐饮企业公筷公勺落实情况如何？3日，洛报融媒记者进行了实地走访。
健康饮食，把好“入口”关。疫情防控期间，外出就餐使用公筷公勺是做好个人防护的良好生活习惯。目前我市餐饮企业公筷公勺落实情况如何？3日，洛报融媒记者进行了实地走访。
10时30分许，洛报融媒记者来到位于西工区王城大道与九都路交叉口附近的一家酒店，只见入口处张贴着“公筷公勺 文明餐饮”字样的海报，并有专人查看进店工作人员的健康码和测量体温。该店副总经理沈欢乐说，酒店已经加强上岗员工健康管理，每日营业前要进行员工晨检，记录每日体温，掌握员工流动及健康情况。“市民的自我防护意识也在增强，这两天有顾客主动将之前订好的包桌、聚会宴延期了。”她说。
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