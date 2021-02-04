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洛阳防疫物资充足吗？记者走访了解
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.03 19:21

　　根据防疫需要，不少市民采购口罩、消毒酒精等日常防疫物资。防疫物资销售情况如何？备货是否充足？3日，记者走访我市部分药店了解到，口罩等防疫用品销量明显提高，不过备货充足，可满足市民需求。

　　3日上午，记者来到洛龙区宜人路的张仲景大药房，货架上摆放着大量口罩，便宜的三四元一包(10只装)，贵的10元左右。货架上还有60毫升瓶装的医用酒精等防疫用品。

　　“这几天防疫用品销量量都比较高，以口罩为例，每天销售千只以上。”工作人员说，口罩价格并未涨，甚至有所降价，比如之前6元一包的口罩，现在活动价为满3包按4元一包来算。此外，消毒酒精销量也不错，300毫升和500毫升瓶装的刚卖完，他们已向公司报备，会尽快补货。

　　记者在涧西区百家好一生医药健康城看到，这里的口罩一样很充裕，3个货架上摆放着十几种品牌的口罩，每包价格从3元至十几元不等，不少市民和单位、公司正在采购。500毫升装的消毒酒精、500克装的免洗手消毒凝胶等其他防疫用品也在醒目位置摆放。

　　店长杨娜说，目前每天口罩销量上万只，消毒酒精销量三四百瓶，除了市民购买，还有很大一部分是单位或公司采购，该店备货充足，一旦哪类防疫用品少了，工作人员会立即上货。“现在居民家中一般还有口罩等防疫用品，购买量相较之前疫情时减少很多，大家也都更理性了。”杨娜说。

　　记者还走访了洛龙区太康路应元堂大药房、政和路百家好一生药店、西工区行署路宝神鹿大药房等部分药店，口罩备货都很充足，个别药店的大瓶装消毒酒精和八四消毒液销售一空，存在暂时缺货现象。

　　高济河南百家好一生医药连锁有限公司副总经理王玲说，百家好一生在洛阳共有近260家门店，其中市区近200家，总体上各门店的防疫用品比较齐全，尤其口罩备货充裕。疫情防控形势严峻，他们很重视防疫用品的备货情况，目前能够满足大家的购买需求。

　　张仲景大药房洛阳地区经理王云鹏说，眼下，他们严格落实我市的防疫政策与要求，在安全、规范经营的前提下积极备货，满足广大消费者对防疫用品的需求。(洛报融媒记者 魏巍 实习生 曹茜茜 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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