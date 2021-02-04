洛阳中心城区设5个出租车免费消毒点

3日起，洛阳市道路运输服务中心在洛阳北郊机场出租车通道、洛阳龙门站出租车通道、洛阳火车站、洛阳客运东站、定鼎大桥下设置5个消毒点，为全市出租车提供免费消杀服务，时间为每天8:30—18:00。

3日起，洛阳市道路运输服务中心在洛阳北郊机场出租车通道、洛阳龙门站出租车通道、洛阳火车站、洛阳客运东站、定鼎大桥下设置5个消毒点，为全市出租车提供免费消杀服务，时间为每天8:30—18:00。 3日起，洛阳市道路运输服务中心在洛阳北郊机场出租车通道、洛阳龙门站出租车通道、洛阳火车站、洛阳客运东站、定鼎大桥下设置5个消毒点，为全市出租车提供免费消杀服务，时间为每天8:30—18:00。 该中心要求，今后各巡游出租车企业、网约车平台公司要督促驾驶员佩戴口罩运营，保证车辆每日消毒，杜绝所有营运车辆进出中高风险地区。（洛报融媒记者 赵硕/文 记者 张怡熙 通讯员 娄建党 曹伟/图）