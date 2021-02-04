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奥运冠军鲍珊菊为洛阳人民录制视频 感谢家乡亲人的牵挂
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.03 16:49

　　3日，奥运冠军鲍珊菊在东京为洛阳人民发来视频。感恩家乡亲人的牵挂，会继续拼尽全力。鲍珊菊在视频中说：“很开心在东京奥运会上夺得金牌，感恩家乡亲人对我的牵挂。不久前，为家乡争光添彩是我的心愿，而今这个心愿已经实现，喜悦心情难以言表，我会继续努力，不辜负家乡对我的期待和信任，拼尽全力为家乡带来荣耀，让家乡因我而骄傲。”

　　2日下午，在东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛上，鲍珊菊携手里约奥运会冠军钟天使以破世界纪录的佳绩强势进军决赛，并在决赛中以0.085秒的优势击败德国队，站在了奥运冠军领奖台上。这枚沉甸甸的金牌，不但续写了中国场地自行车项目的辉煌，还为洛阳实现了奥运金牌零的突破。（洛报融媒记者 孟山）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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