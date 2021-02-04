轻伤不下火线 90后社区“网格员”坚守防疫一线

今天早上7点多，家住老城区道北路附近的韩琳就和5岁的女儿道别出了门，匆匆驶往涧西区重庆路街道二社区。

今天早上7点多，家住老城区道北路附近的韩琳就和5岁的女儿道别出了门，匆匆驶往涧西区重庆路街道二社区。身为该社区的一名“网格员”，韩琳需要对社区里7栋楼、485户住户“负责”，在目前防疫形势严峻的当下，1992年出生的韩琳深知自己肩头的担子。

“你好，测量体温、查看健康码……”8点刚过，韩琳就戴着口罩、穿着红马甲、拿着酒精喷壶走上了工作岗位，她站在小区门口为进出小区的业主进行安全检查和基础消杀，这也成为小区的首道“安全屏障”。