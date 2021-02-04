洛报融媒记者3日从洛阳文保集团获悉，即日起，隋唐洛阳城国家遗址公园暂停开放。
洛报融媒记者3日从洛阳文保集团获悉，即日起，隋唐洛阳城国家遗址公园暂停开放。
洛报融媒记者3日从洛阳文保集团获悉，即日起，隋唐洛阳城国家遗址公园暂停开放。
据悉，为了给游客提供更加优美、舒适、服务完善的旅游环境，隋唐洛阳城国家遗址公园(应天门遗址博物馆、九洲池景点、明堂天堂景点)将对园区内部分设施进行提升改造，对服务内容进行专项提升，将于2021年8月3日起暂停对外开放；同时，应天门3D投影秀也将暂停播放。开放时间另行通知。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘青 文/图）
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