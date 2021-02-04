18岁以下接种者超6万人！洛阳有序推进新冠病毒疫苗接种

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市新冠肺炎疫情防控工作调度会上获悉，截至8月2日22时，洛阳各县区接种新冠病毒疫苗的总人数已超过460万人。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市新冠肺炎疫情防控工作调度会上获悉，截至8月2日22时，洛阳各县区接种新冠病毒疫苗的总人数已超过460万人。

会上，洛阳市卫生健康委员会党组书记、主任李金乐介绍，全市正强力推进疫苗接种，组建工作专班，制定工作方案，有序推进我市疫苗接种工作，严格落实应接尽接。

李金乐说，截至8月2日22时，洛阳市各县区累计接种总人数4605621人，累计接种新冠病毒疫苗7651710剂次。其中，18岁以上累计接种总人数4394606人，累计接种新冠病毒疫苗7306357剂次；18岁以下累计接种总人数64806人，累计接种新冠病毒疫苗64809剂次。

按照相关工作安排，9月底前，洛阳将实现18岁以上人群“接种清零”。10月底前，全市12岁以上常住人口接种率要达到92%以上。(洛报融媒记者 孙自豪 智慧 实习生 李玉冰 文/图)