重拳出击，严防严控！洛阳关停5家网吧2家KTV

洛报融媒记者3日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，因疫情防控不力，洛阳又有5家网吧、2家KTV被关停。

洛报融媒记者3日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，因疫情防控不力，洛阳又有5家网吧、2家KTV被关停。

为进一步做好文化旅游市场疫情防控工作，洛阳市文化广电和旅游局认真贯彻落实市委市政府决策部署，实施最严标准、最严检查、最严处罚，精心组织，重拳出击，对全市互联网上网服务营业场所、KTV、星级酒店、旅行社开展拉网式排查，对疫情防控措施落实不到位的老城区时光隧道网吧、伊川县欢乐谷网咖、瀍河区龙泉网吧、西工区亿点网吧、老城区木马网吧、老城区占区KTV、西工区美乐迪KTV等7家单位，勒令停业整改，并在全市通报，警示全市文化旅游市场经营单位严防严控。

下一步，洛阳市文化广电和旅游局将持续落实疫情防控措施，严格监管，严格执法，确保全市文旅市场安全稳定。(洛报融媒记者 李冰 文/图)