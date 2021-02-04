洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

重拳出击，严防严控！洛阳关停5家网吧2家KTV
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.03 13:58

　　洛报融媒记者3日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，因疫情防控不力，洛阳又有5家网吧、2家KTV被关停。

　　为进一步做好文化旅游市场疫情防控工作，洛阳市文化广电和旅游局认真贯彻落实市委市政府决策部署，实施最严标准、最严检查、最严处罚，精心组织，重拳出击，对全市互联网上网服务营业场所、KTV、星级酒店、旅行社开展拉网式排查，对疫情防控措施落实不到位的老城区时光隧道网吧、伊川县欢乐谷网咖、瀍河区龙泉网吧、西工区亿点网吧、老城区木马网吧、老城区占区KTV、西工区美乐迪KTV等7家单位，勒令停业整改，并在全市通报，警示全市文化旅游市场经营单位严防严控。

　　下一步，洛阳市文化广电和旅游局将持续落实疫情防控措施，严格监管，严格执法，确保全市文旅市场安全稳定。(洛报融媒记者 李冰 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·多走几步路，他就胸闷喘粗气
  • ·雨天健康不“发霉” 疾控专家有妙招
  • ·“走错路”的节育环 竟“入侵”膀胱诱发结石
    		•
    白沙半日闲 好吃又好玩
    白沙半日闲 好吃又好玩
    白沙半日闲 好吃又好玩
        这是一个去过一次，就难以忘记的传统村落，它有一千多年的历史，不仅有许多遗迹，有大诗人写的古诗，有小孩...
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
  • ·邙山街道水口村 仿古建筑新风貌
    		•  
    新闻排行
  • 防控德尔塔毒株 洛阳疾控专家给出这些...
  • 祝贺！洛阳选手鲍珊菊和队友夺得奥运金牌
  • 市委常委会召开会议 江凌主持并讲话
  • 洛阳姑娘鲍珊菊东京奥运摘金 洛阳市...
  • 洛阳43家医疗机构可做核酸检测 来看看...
  • “珊”耀东京：鲍珊菊为洛阳夺得奥运...
  • 免费退票！铁路部门刚刚发布最新通知
  • 加强疫情防控 保障地铁安全运营【组图】
  • 教职员工及12岁以上学生要“应接尽接...
  • 洛阳文旅场所疫情防控升级 两家网吧因...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    建好“四好农村路” 乡...
    加强疫情防控 保障地铁...
    祝贺！洛阳选手鲍珊菊...
    智能测温设备助力社区...
    精彩热帖

    花椒红了

    静静地河湾

    洛阳神鹰救援队

    风采依旧
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605