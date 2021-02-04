“珊”耀东京：鲍珊菊为洛阳夺得奥运第一金

昨日，在东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛上，洛阳选手鲍珊菊携手里约奥运会冠军钟天使以破世界纪录的佳绩强势进军决赛，并在决赛中以31.895秒的成绩击败劲敌德国队，为中国队成功卫冕，这也是中国队历史上获得的第二枚自行车奥运金牌。这枚沉甸甸的金牌，不但续写了中国场地自行车项目的辉煌，也为洛阳实现了奥运金牌零的突破。

8月2日，中国队选手钟天使与鲍珊菊（下）在比赛中 （新华社发）

昨日，在东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛上，洛阳选手鲍珊菊携手里约奥运会冠军钟天使以破世界纪录的佳绩强势进军决赛，并在决赛中以31.895秒的成绩击败劲敌德国队，为中国队成功卫冕，这也是中国队历史上获得的第二枚自行车奥运金牌。这枚沉甸甸的金牌，不但续写了中国场地自行车项目的辉煌，也为洛阳实现了奥运金牌零的突破。

火力全开：洛阳姑娘助中国队卫冕

此次东京奥运会，洛阳共有两名场地自行车选手随中国代表团出征，分别是24岁的鲍珊菊和22岁的郭裕芳。经过前期队内选拔，国家队决定派鲍珊菊搭档钟天使出战场地自行车女子团体竞速赛，郭裕芳作为两个人的替补随时待命。在2016年里约奥运会上，钟天使搭档宫金杰，以32.107秒的成绩夺得金牌并改写了世界纪录，实现了中国自行车奥运金牌零的突破。

2日14时30分，女子团体竞速赛资格赛正式打响。按照规则，每支代表队参加团体竞速赛的两名选手分为领骑选手和冲刺选手，每人骑行一圈，其中领骑选手率先出发，领骑一圈后离开赛道，成绩以冲刺选手到达终点的时间为准。

首次亮相奥运赛场的鲍珊菊，作为领骑选手一马当先出战。在资格赛中，鲍珊菊和钟天使以第二名的成绩顺利晋级。

“鲍珊菊是名大赛型选手，第一次参加奥运会，肌肉有点儿紧张。从资格赛来看，她的状态会越来越好。”在洛阳市体育运动学校，鲍珊菊的启蒙恩师王彦文双手握拳，全神贯注地观看直播。

赛事的走向也印证了他的预测。在随后的比赛中，鲍珊菊火力全开，携手钟天使骑出31秒804的成绩，一举打破该项目世界纪录，以第一名的成绩晋级金牌争夺赛。争夺金牌的对手，则是劲敌德国队。

17时许，扣人心弦的金牌争夺赛打响！随着发令声响起，鲍珊菊如离弦之箭冲出起点。第一圈结束后，她为中国队确立了0.325秒的领先优势。进入第二圈，面对德国队的强势追赶，钟天使没有给对手反超的机会，率先冲过终点。31.895秒！奥运金牌！