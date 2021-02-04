汝阳山村走出的奥运冠军

8月2日下午，汝阳姑娘鲍珊菊为洛阳夺得首枚奥运金牌。记者第一时间联系上了鲍珊菊的父亲和她的启蒙教练，听他们讲述奥运冠军成长的故事。

8月2日下午，汝阳姑娘鲍珊菊为洛阳夺得首枚奥运金牌。记者第一时间联系上了鲍珊菊的父亲和她的启蒙教练，听他们讲述奥运冠军成长的故事。

爸爸眼中的孝顺女儿

鲍珊菊家在汝阳县蔡店乡鲍村。2012年7月，年仅15岁的她离开老家，来到洛阳市自行车队。2013年进入河南省队，2018年进入国家队……几年间，鲍珊菊获得过世界杯分站赛、全国锦标赛等多项比赛冠军。

到洛阳后，鲍珊菊和家人就聚少离多了。“她现在每年只有中秋节前后一个星期的假期，我们是一年见一次面。”昨日，在浙江嘉兴打工的鲍珊菊的父亲鲍俊伟在电话中告诉记者，虽然不常见面，但女儿很孝顺，每隔一段时间就会网购各类用品寄给他。

对于启蒙恩师——洛阳市体育运动学校自行车高级教练王彦文，鲍珊菊也是感激不尽。每到一个地方比赛，她就会寄一些当地的特产给王彦文。

训练场上的“拼命三郎”

“鲍珊菊不是天赋最好的孩子，却是学生中最勤奋、最能吃苦的一个。”王彦文说，2012年他去汝阳选了8个人到学校训练，但只有鲍珊菊一个人坚持了下来。

那时，鲍珊菊虽然年纪小，却有一股不服输的劲头，在训练场上有股“拼命三郎”的狠劲，获悉场地自行车女子项目世界冠军的单圈成绩要跑到18秒05，她就暗下决心，一定要达到上述目标。

王彦文说，记得有一次训练，鲍珊菊身体不舒服，大家都劝她回宿舍休息，但她仍然坚持训练，完成三次200米冲刺后，连人带车倒在地上，全身痉挛。

王彦文和大家一起把鲍珊菊送回宿舍，嘱咐她下午不用参加训练，卧床休息，可到了下午，鲍珊菊又回到了训练场上。

心理素质好成绩稳定

“鲍珊菊心理素质好，她的成绩一直很稳定。”王彦文说，他还记得鲍珊菊第一次到河南省队时，因为不适应，被退回了洛阳队，可她并不气馁，很快就调整好心态投入新的训练，再次进入省队，并于2018年进入国家队。

在2020年9月举行的全国场地自行车锦标赛上，鲍珊菊在两天之内夺得250米个人计时赛、500米个人计时赛及团体竞速赛三枚金牌，并四度打破两项全国纪录。

今年，她在中国自行车队的选拔中表现抢眼，与里约奥运会冠军钟天使搭档代表中国队出征东京奥运会。此次，她第一次站在奥运会的赛场上，就登上了奥运冠军领奖台。（记者 孟山 郭宁康）