市委政法委员会召开第二次全体(扩大)会议

昨日，市委政法委员会第二次全体(扩大)会议召开，传达上级有关会议精神，听取市政法各单位工作汇报，总结上半年政法工作，安排部署下一步工作。 昨日，市委政法委员会第二次全体(扩大)会议召开，传达上级有关会议精神，听取市政法各单位工作汇报，总结上半年政法工作，安排部署下一步工作。 市委常委、政法委书记娄会峰强调，要认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，进一步掀起学习贯彻热潮，持续激发广大政法干警忠诚履职、拼搏奉献的强大动力。要持续加强党对政法工作的绝对领导，深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省有关实施细则，持续抓好政法队伍教育整顿“回头看”和反馈意见整改工作。要坚决维护国家政治安全和社会大局稳定，牢固树立总体国家安全观，加强各类矛盾纠纷排查化解，真心实意用情用力帮助群众解疑释惑、排忧解难。要以市域社会治理现代化试点为统领，持续开展“双提升”攻坚行动，推动扫黑除恶常态化开展，坚决打赢四大行业领域整治攻坚战，不断提升公众安全感和满意度。要持续推进政法领域改革，全面强化党风廉政建设，严明党委换届纪律，切实服务保障全市发展大局，凝心聚力、奋勇争先，推动全市政法工作再上新台阶，为建强副中心、形成增长极提供有力政法保障。 市领导李保兴、曲海滨、吴志军等参加会议。(记者 申利超 通讯员 张继峰)