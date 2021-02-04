明代有伊王 封国在洛阳 (明代藩王在洛阳)

近日，新安县磁涧镇的李春光老人告诉我，当地发现了明代伊王墓，可以一起去看一看。

近日，新安县磁涧镇的李春光老人告诉我，当地发现了明代伊王墓，可以一起去看一看。

大明开国后，朱元璋分封诸子，其中幼子朱彝(yí)被封到洛阳，称为伊王。明嘉靖年间，第六代伊王因过被废。后来，万历皇帝又将爱子封到洛阳，称为福王。

这些藩王去世后多葬在邙山上，只是墓址分散，有些已经不存。

朱木四岁封伊王

李春光老人今年87岁，虽然背有些驼了，但仍耳聪目明、腿脚灵便。近日，他在新安县五头镇发现了一处明代伊王墓，不顾天气炎热，陪我翻山越岭地跑了一趟。

这是一处仅存墓址的伊王墓，墓主是伊悼王。第一代伊王是他的曾祖父，人称伊厉王，葬在今新安县磁涧镇老井村东北。我们从伊厉王开始，讲讲明代在洛阳的藩王的故事吧。

据《明史》记载，伊厉王名叫朱彝，是明太祖朱元璋的第25个儿子，生于洪武二十一年(公元1388年)。当时，朱元璋已年过六旬，尽管他后来又得一子，但那个孩子刚满月就夭折了，因此，朱彝算是他最小的儿子。

洪武三十一年(公元1398年)，朱彝11岁，朱元璋在应天府(今江苏南京)去世。因太子朱标早死，他在遗诏中命皇太孙朱允炆(wén)继位，并强调“诸王各于本国哭临，不必赴京”。

不让儿子们回京奔丧，这是朱元璋的无奈之举。开国之初，他吸取宋、元“主弱臣强”的亡国教训，将儿子们封为藩王，以拱卫京师。其中，以燕王朱棣为代表的“九大塞王”手握兵权，对侄子朱允炆很不服气。朱元璋不让儿子们回来，是担心他们带兵闹事。

朱彝4岁时被封为伊王，因年纪小，一直没去封国洛阳。留在京师的他正为失去父亲而悲伤时，又一个噩耗传来：他的生母葛丽妃被逼殉葬。

对11岁的朱彝来说，这是个难以承受的沉重打击。接下来，他还要见证一场叔侄间你死我活的皇位争夺战。

朱允炆继位后，次年改元建文，史称建文帝。他一向对那些藩王叔叔心存忌惮，此时便大力削藩，先后废黜了周王、代王、齐王等，弄得人人自危，湘王甚至自焚而死。

燕王朱棣不愿坐以待毙，干脆以“清君侧”的名义起兵造反，史称“靖难之役”。这场叔侄间的战争一打就是三年，建文四年(公元1402年)六月，燕军攻入南京，26岁的建文帝自焚。

朱棣夺得皇位，次年改元永乐，朱彝的人生也迎来了大的转机。