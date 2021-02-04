省纪委监委、省委组织部换届风气督导组对洛阳开展督导工作

自8月3日起，省纪委监委、省委组织部换届风气督导组将对我市市、县两级党委换届风气情况进行督促、检查和指导。

自8月3日起，省纪委监委、省委组织部换届风气督导组将对我市市、县两级党委换届风气情况进行督促、检查和指导。 自8月3日起，省纪委监委、省委组织部换届风气督导组将对我市市、县两级党委换届风气情况进行督促、检查和指导。其间，欢迎党员干部群众向督导组反映有关严肃换届纪律工作情况，以及违反换届纪律问题。 1.督导组联系方式：18595518021 2.省纪委监委、省委组织部联系方式： 电话：(0371)12388、(0371)12380 网站：http://henan.12388.gov.cn http://www.ha12380.gov.cn 市纪委监委、市委组织部联系方式： 电话：(0379)12388、(0379)12380 “十严禁”换届纪律要求 2021年1月，中央纪委机关、中央组织部、国家监察委员会联合印发了《关于严肃换届纪律加强换届风气监督的通知》，提出了“十严禁”的换届纪律规定，即严禁结党营私、严禁拉票贿选、严禁买官卖官、严禁跑官要官、严禁个人说了算、严禁说情打招呼、严禁违规用人、严禁跑风漏气、严禁弄虚作假、严禁干扰换届。要求广大党员干部认真遵守，对违反换届纪律规定的，一律依规依纪依法严肃处理。