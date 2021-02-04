河南省先进基层党组织西工区邙岭路街道党工委：用心做服务 织牢“防疫网”（向先进模范学习）

“人多莫去凑热闹，出门记得戴口罩。”昨日一早，在西工区邙岭路街道中建社区的小区门口，社区工作人员不断提醒居民，并认真做着出入排查、信息登记、测量体温、查验健康码等工作。

“人多莫去凑热闹，出门记得戴口罩。”昨日一早，在西工区邙岭路街道中建社区的小区门口，社区工作人员不断提醒居民，并认真做着出入排查、信息登记、测量体温、查验健康码等工作。

全市新冠肺炎疫情防控工作专题会议召开后，邙岭路街道迅速行动，组织开展疫情防控工作，全力守护居民生命安全和身体健康。“经历了去年的疫情防控，我们有信心，也会尽全力织牢防疫安全网。”该街道党工委书记王蕾说。去年，邙岭路街道党工委被评为“洛阳市抗击新冠肺炎疫情先进集体”和“洛阳市先进基层党组织”，有不少疫情防控经验。

邙岭路街道下辖3个社区，每个社区都在小区内设置多个党员先锋岗，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，对小区进行严防严控。中建社区党委书记胡军龙说：“目前，中建社区正认真排查辖区内人员流动情况，工作人员看到拎着大包物品进出小区的居民，都会详细询问。”