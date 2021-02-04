赴郑州抢险救援回洛队员 归来主动接受核酸检测

“目前，我们从郑州回来的30名抢险队员全部居家，等待核酸检测结果！”昨日上午，刚从郑州抢险回洛的侯晓丰通过电话向记者介绍。

抢险队返回洛阳，全员佩戴口罩

“目前，我们从郑州回来的30名抢险队员全部居家，等待核酸检测结果！”昨日上午，刚从郑州抢险回洛的侯晓丰通过电话向记者介绍。

侯晓丰在洛阳市政集团工作，7月27日，针对郑州洪涝灾情，市城市管理局组织市政集团成立抢险队伍赶赴郑州，他是首批30名队员之一。

“我们到达郑州市中牟县白沙镇后，立即赶到南熙福邸小区，和另外几支抢险队伍一同开展抽排水作业。”侯晓丰说，南熙福邸小区在7月20日的强降水中受灾严重，雨水倒灌导致小区3层地下车库被淹。到达该小区后，30名抢险队员“两班倒”，带去的15台一体式离心水泵24小时作业，经过6天5夜连续奋战，小区地下车库内的积水终于在8月1日抽完。粗略统计，侯晓丰所在的抢险队，此次抽排水总量超过12万立方米。

“郑州发生疫情后，集团领导第一时间打来电话，要求我们在做好抢险工作的同时，加强个人防护。”侯晓丰说，虽然抢险队所在的中牟县白沙镇属于疫情低风险地区，但大家依然十分警惕，每天的活动路线仅限于抢险现场和宾馆之间，并全力做好戴口罩、消杀等防护措施。

1日下午4点半，结束抢险任务，30名队员开车返回洛阳，全程佩戴口罩。在二广高速公路关林收费站下站口，大家短暂集结后顾不上休息，径直开车来到洛阳新区人民医院接受核酸检测。

“虽然疲惫，但眼下疫情防控形势严峻，我们力争做到帮忙不能添乱。”侯晓丰说，当天下午6点半，30名队员在医院做完核酸检测后直接返回家中，并按照疫情防控要求，在拿到核酸检测报告前，自觉做到居家不外出。(首席记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 李忠欣 文/图)