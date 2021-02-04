洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

教职员工及12岁以上学生要“应接尽接” 严禁将疫苗接种完成情况与入学返校挂钩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.03 08:32
昨日，在洛龙区古城社区卫生服务中心，医护人员为学生接种疫苗

　　昨日，市教育局发布《关于做好近期教育系统新冠病毒疫苗接种等工作的通知》(简称通知)，要求各县区、各学校在“依法依规、知情、同意、自愿”前提下，尽快组织符合条件的教职员工、12岁以上学生接种新冠病毒疫苗，确保“应接尽接”“应接早接”。

　　“当前，全球疫情形势复杂严峻，部分省份相继出现本土疫情，我省‘外防输入，内防传播’压力进一步增大。”市教育局副局长梁晓丽说，少年儿童作为免疫屏障构筑的重点人群，其接种疫苗关乎家庭健康、学校安全、社会稳定。

　　为切实保障广大少年儿童身体健康和生命安全，共同构筑群体免疫屏障，根据上级会议精神，市教育局与市卫健、疾控部门进行协商，对我市学生新冠病毒疫苗接种工作进行了具体安排。

　　“应接尽接”

　　通知要求，各县区教育部门、各学校根据属地管理原则，按照市疫情防控指挥部的总体部署和当地疫情防控部门的具体要求，组织全市符合条件的教职员工、12岁以上学生接种新冠病毒疫苗，确保“应接尽接”“应接早接”，积极配合辖区疾控部门，做好统计、督促工作；防止将疫苗接种简单化、一刀切，严禁将疫苗接种完成情况，与入学返校挂钩。

　　接种安排

　　根据安排，8月，我市将重点推进18岁以上学生、教职员工接种；9月底前，完成接种任务。同时，从8月起还要重点开展15岁至17岁学生第一剂次接种，9月重点开展12岁至14岁学生第一剂次接种，10月底前完成全程接种。

　　学生接种时要有监护人全程陪同，接种前须仔细阅读接种须知，并由监护人签字建档。符合条件的学生，可就近到相关社区接种疫苗(相关接种点及接种须知，详见“洛阳晚报教育周刊”微信公众号8月1日推送内容)；社区接种有困难的，开学后可由学校统一组织，监护人全程陪同进行接种。

　　开学准备

　　随着2021年秋季学期的临近，各县区、各学校要做好开学前师生行踪、健康信息排查，特别是加强对中高风险地区来洛人员的监管，原则上中高风险地区师生暂缓返校。各学校将完善开学方案、应急预案，强化师生、家长居家、途中的安全防护教育，坚持科学戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集，保持高度防护意识，养成良好卫生习惯。

　　此外，由于近期多地持续遭遇强降雨，各学校将对师生普及传染病、肠道疾病预防知识，在开学前对校园环境进行全方位清扫、消杀，并进行食品卫生安全检查，为师生安全返校提供强有力保障。

　　提醒

　　市教育局相关负责人提醒，12岁至17岁学生接种疫苗时，须携带身份证或户口簿(二选一)、预防接种证等相关证件；接种前，须关注“河南疾控”微信公众号或者支付宝“豫事办”完成预建档，并按照预约时间到相关社区进行接种，接种时须由一名监护人陪同并签字；整个过程要做好个人防护，避免拥挤，错峰接种。（首席记者 焦琳 通讯员 陈钢/文 记者 潘郁/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·多走几步路，他就胸闷喘粗气
  • ·雨天健康不“发霉” 疾控专家有妙招
  • ·“走错路”的节育环 竟“入侵”膀胱诱发结石
    		•
    白沙半日闲 好吃又好玩
    白沙半日闲 好吃又好玩
    白沙半日闲 好吃又好玩
        这是一个去过一次，就难以忘记的传统村落，它有一千多年的历史，不仅有许多遗迹，有大诗人写的古诗，有小孩...
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
  • ·邙山街道水口村 仿古建筑新风貌
    		•  
    新闻排行
  • 防控德尔塔毒株 洛阳疾控专家给出这些...
  • 祝贺！洛阳选手鲍珊菊和队友夺得奥运金牌
  • 市委常委会召开会议 江凌主持并讲话
  • 洛阳姑娘鲍珊菊东京奥运摘金 洛阳市...
  • 洛阳43家医疗机构可做核酸检测 来看看...
  • “珊”耀东京：鲍珊菊为洛阳夺得奥运...
  • 免费退票！铁路部门刚刚发布最新通知
  • 加强疫情防控 保障地铁安全运营【组图】
  • 教职员工及12岁以上学生要“应接尽接...
  • 洛阳文旅场所疫情防控升级 两家网吧因...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    建好“四好农村路” 乡...
    加强疫情防控 保障地铁...
    祝贺！洛阳选手鲍珊菊...
    智能测温设备助力社区...
    精彩热帖

    花椒红了

    静静地河湾

    洛阳神鹰救援队

    风采依旧
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605