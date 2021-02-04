教职员工及12岁以上学生要“应接尽接” 严禁将疫苗接种完成情况与入学返校挂钩

昨日，市教育局发布《关于做好近期教育系统新冠病毒疫苗接种等工作的通知》，要求各县区、各学校在“依法依规、知情、同意、自愿”前提下，尽快组织符合条件的教职员工、12岁以上学生接种新冠病毒疫苗，确保“应接尽接”“应接早接”。

昨日，在洛龙区古城社区卫生服务中心，医护人员为学生接种疫苗

昨日，市教育局发布《关于做好近期教育系统新冠病毒疫苗接种等工作的通知》(简称通知)，要求各县区、各学校在“依法依规、知情、同意、自愿”前提下，尽快组织符合条件的教职员工、12岁以上学生接种新冠病毒疫苗，确保“应接尽接”“应接早接”。

“当前，全球疫情形势复杂严峻，部分省份相继出现本土疫情，我省‘外防输入，内防传播’压力进一步增大。”市教育局副局长梁晓丽说，少年儿童作为免疫屏障构筑的重点人群，其接种疫苗关乎家庭健康、学校安全、社会稳定。

为切实保障广大少年儿童身体健康和生命安全，共同构筑群体免疫屏障，根据上级会议精神，市教育局与市卫健、疾控部门进行协商，对我市学生新冠病毒疫苗接种工作进行了具体安排。

“应接尽接”

通知要求，各县区教育部门、各学校根据属地管理原则，按照市疫情防控指挥部的总体部署和当地疫情防控部门的具体要求，组织全市符合条件的教职员工、12岁以上学生接种新冠病毒疫苗，确保“应接尽接”“应接早接”，积极配合辖区疾控部门，做好统计、督促工作；防止将疫苗接种简单化、一刀切，严禁将疫苗接种完成情况，与入学返校挂钩。

接种安排

根据安排，8月，我市将重点推进18岁以上学生、教职员工接种；9月底前，完成接种任务。同时，从8月起还要重点开展15岁至17岁学生第一剂次接种，9月重点开展12岁至14岁学生第一剂次接种，10月底前完成全程接种。

学生接种时要有监护人全程陪同，接种前须仔细阅读接种须知，并由监护人签字建档。符合条件的学生，可就近到相关社区接种疫苗(相关接种点及接种须知，详见“洛阳晚报教育周刊”微信公众号8月1日推送内容)；社区接种有困难的，开学后可由学校统一组织，监护人全程陪同进行接种。

开学准备

随着2021年秋季学期的临近，各县区、各学校要做好开学前师生行踪、健康信息排查，特别是加强对中高风险地区来洛人员的监管，原则上中高风险地区师生暂缓返校。各学校将完善开学方案、应急预案，强化师生、家长居家、途中的安全防护教育，坚持科学戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集，保持高度防护意识，养成良好卫生习惯。

此外，由于近期多地持续遭遇强降雨，各学校将对师生普及传染病、肠道疾病预防知识，在开学前对校园环境进行全方位清扫、消杀，并进行食品卫生安全检查，为师生安全返校提供强有力保障。

提醒

市教育局相关负责人提醒，12岁至17岁学生接种疫苗时，须携带身份证或户口簿(二选一)、预防接种证等相关证件；接种前，须关注“河南疾控”微信公众号或者支付宝“豫事办”完成预建档，并按照预约时间到相关社区进行接种，接种时须由一名监护人陪同并签字；整个过程要做好个人防护，避免拥挤，错峰接种。（首席记者 焦琳 通讯员 陈钢/文 记者 潘郁/图）