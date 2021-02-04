洛阳市开展专题宣讲 再掀学习热潮

近日，我市召开学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题宣讲备课会，深入贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神，安排部署专题宣讲工作，推动全市上下迅速兴起学习宣传贯彻热潮。

近日，我市召开学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题宣讲备课会，深入贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神，安排部署专题宣讲工作，推动全市上下迅速兴起学习宣传贯彻热潮。

会议指出，根据党史学习教育工作安排，市委宣传部组织我市部分社科专家、青年理论宣讲专家等20人组成市委宣讲团。宣讲团成员将深入各县区、市直机关以及教育、国资、卫健系统等开展示范宣讲40场。各县区参照市委宣讲团做法，组织本地百姓宣讲团成员，赴基层开展接地气的宣讲。各单位各系统结合工作职责和实际，开展好本单位本系统的专题宣讲。

会议强调，各地各单位要高度重视，把学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神作为首要政治任务、作为理论武装的重中之重、作为党史学习教育的核心内容，进一步精心组织、扎实推进，在学习领会上入脑入心，在宣传宣讲上掀起热潮，在贯彻落实上务求实效，增强在新征程上建功立业的信心和勇气。(记者 孙小蕊)