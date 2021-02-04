洛阳高考录取通知书投递工作严格落实防疫措施

为做好高考录取通知书寄递服务，中国邮政集团有限公司洛阳市分公司在高考录取通知书的投递工作中，执行专人、专区操作；在分拣、运递过程中，严格落实人员防疫措施；做好邮件防疫消杀，保证录取通知书寄递渠道安全。
为做好高考录取通知书寄递服务，中国邮政集团有限公司洛阳市分公司在高考录取通知书的投递工作中，执行专人、专区操作；在分拣、运递过程中，严格落实人员防疫措施；做好邮件防疫消杀，保证录取通知书寄递渠道安全。
为做好高考录取通知书寄递服务，中国邮政集团有限公司洛阳市分公司在高考录取通知书的投递工作中，执行专人、专区操作；在分拣、运递过程中，严格落实人员防疫措施；做好邮件防疫消杀，保证录取通知书寄递渠道安全。(记者 王若馨 通讯员 陈肖晓 摄)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605