洛阳高考录取通知书投递工作严格落实防疫措施

为做好高考录取通知书寄递服务，中国邮政集团有限公司洛阳市分公司在高考录取通知书的投递工作中，执行专人、专区操作；在分拣、运递过程中，严格落实人员防疫措施；做好邮件防疫消杀，保证录取通知书寄递渠道安全。

为做好高考录取通知书寄递服务，中国邮政集团有限公司洛阳市分公司在高考录取通知书的投递工作中，执行专人、专区操作；在分拣、运递过程中，严格落实人员防疫措施；做好邮件防疫消杀，保证录取通知书寄递渠道安全。(记者 王若馨 通讯员 陈肖晓 摄)