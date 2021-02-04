加强“窗口”地带疫情防控

昨日，市公路事业发展中心紧急召开疫情防控工作调度会，重点对交通项目建设工地、洛界高速公路等的疫情防控工作进行部署。 昨日，市公路事业发展中心紧急召开疫情防控工作调度会，重点对交通项目建设工地、洛界高速公路等的疫情防控工作进行部署。 作为我市“窗口”地带，洛界高速公路迅速制定多项疫情防控措施：做好环境及车辆消杀、量体温、个人防护，为一线部门配备充足防疫物品，加强高速公路服务区卫生管理，对回收和库存的高速公路通行卡等进行定时消毒。（记者 赵硕 摄影报道）