徐衣显到洛阳军分区走访调研时强调：常态长效对接协同 军政军民团结融合 为实现建军一百年奋斗目标贡献洛阳力量

昨日上午，市委副书记、代市长、市双拥工作领导小组组长徐衣显到洛阳军分区走访调研，向全体官兵致以“八一”节日祝福和衷心感谢。

昨日上午，市委副书记、代市长、市双拥工作领导小组组长徐衣显到洛阳军分区走访调研，向全体官兵致以“八一”节日祝福和衷心感谢。

座谈会上，徐衣显向驻洛部队为洛阳经济社会发展作出的突出贡献致以衷心感谢和崇高敬意。他说，一直以来，广大驻洛部队在出色完成部队建设、练兵备战各项任务的同时，积极帮助和支持地方经济建设，主动承担急难险重任务，特别是在疫情防控、防汛救灾、维稳处突等方面做了大量卓有成效的工作，发挥了不可替代的“硬核”作用。当前全市上下正紧紧围绕“建强副中心、形成增长极”目标定位，团结一心、拼搏进取，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章。希望驻洛部队全面贯彻习近平强军思想，积极投身强军实践，继续发扬拥政爱民传统，一如既往地关心和支持地方经济社会发展，为洛阳全面建设社会主义现代化强市作出更大贡献。

徐衣显指出，全市政府系统将深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第三十二次集体学习时的重要讲话精神，按照市委常委议军会议部署要求，进一步提升政治站位、强化国防观念，坚定履行好政府系统在国防建设领域的应尽职责，在重大基础设施建设中刚性落实国防要求，在战备训练重大工程建设等方面给予有力支持，全力做好地方服务保障各项工作；将聚焦部队建设和发展中的现实性需求，聚力驻洛部队关心的“后路”“后院”“后代”问题，推出更有力度、更有温度、更有高度的制度措施，把拥军优属、拥政爱民的好传统发扬光大，把双拥模范城的“金招牌”擦得更亮，推动军民融合工作持续走在全省前茅，全力争创全国双拥模范城“九连冠”。同时，将延续有效经验，创新思路举措，着眼推动军民大融合、军地大双拥、国防大动员，建立健全常态长效对接协同机制，不断巩固和发展军政军民团结，军地协力推动双拥共建、国防动员等工作规范化、标准化、高效化发展，为实现建军一百年奋斗目标作出更大贡献。

李杏、刁国泰、李保兴、王更军等参加调研座谈。(记者 孙自豪)