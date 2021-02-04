用汗水浇灌光荣与梦想（洛谭快评）

从资格赛屈居第二挥泪竞技场，到决赛强势发挥泪洒领奖台，洛阳姑娘鲍珊菊携手队友勇夺场地自行车女子团体竞速赛金牌，登上东京奥运之巅。泪光中闪烁的，不仅是耀眼的金牌，更是“敢拼才会赢”的勇气与韧劲！

从资格赛屈居第二挥泪竞技场，到决赛强势发挥泪洒领奖台，洛阳姑娘鲍珊菊携手队友勇夺场地自行车女子团体竞速赛金牌，登上东京奥运之巅。泪光中闪烁的，不仅是耀眼的金牌，更是“敢拼才会赢”的勇气与韧劲！

在竞技体育中，那些咫尺之间的超越，那些毫秒之微的突破，无不源于日复一日的磨炼。从入选市队“训练到痉挛”，到首次入省队“15天即退队”，再到迎着泪水与汗水一路追逐摘取桂冠，正是靠着不服输、不认命的精气神，鲍珊菊不断超越自我与对手，为自己的人生画出一道昂扬的“上升曲线”。这个洛阳姑娘也用事实告诉我们，当拼搏变成一以贯之的坚守，当努力变成一如既往的修炼，终有一日，那些吃过的苦将会升华为罕见的甜。

有人说，在外道比内道高的自行车竞技场上，“不用力蹬就会慢下来”。从激烈角逐的“奥运赛场”，到千帆竞发的“发展考场”，再到瞬息万变的“抗疫战场”，哪一个不是如此？像洛阳姑娘鲍珊菊那样，全力以赴抓紧每一天，用拼搏为梦想架梯，用汗水为未来筑路，每个人都将在人生赛道上成就更加了不起的自己！（洛谭）