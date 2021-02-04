洛阳今日多云到晴天 气温22℃到31℃

预计今天白天洛阳多云到晴天，偏东风3级左右，气温22℃到31℃。

昨日，蓝天白云在线，没有高温炙烤，也没有大范围降水，大多数人就这样平平淡淡地度过了周一。

本周，洛阳最高气温维持在“30+”，但没有35℃以上的高温天，也没有明显的大范围降水，天气整体平稳。4日到5日，受高空低槽东移影响，我市部分地区有阵雨、雷阵雨天气，但对气温的下拉作用不大。

在天气图上，高空槽是从低气压区域中延伸出来的狭长区域，槽中的气压较两侧的气压低，类似地形中的山谷——两边高中间低，因此被命名为槽。当高空槽自西向东移动时，由于槽前为偏南气流，所以会带来大量的暖湿空气。气象部门经过长期观察和积累，总结出很多气象规律，如高压和高压脊的出现，往往与晴好天气相连，而低压和低槽的靠近，则常带来云和降水。

市气象局根据最新气象资料分析，预计今天白天我市多云到晴天，偏东风3级左右，气温22℃到31℃；今天夜里到明天白天多云到阴天，大部分地区有阵雨或雷阵雨，偏南风转偏西风2级到3级，气温21℃到32℃。(记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)