洛阳姑娘鲍珊菊东京奥运摘金 洛阳市政府发信祝贺

欣闻河南洛阳运动员鲍珊菊在刚刚结束的东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛项目中，携手队友钟天使，奋力拼搏，勇夺桂冠，为祖国争得了荣誉，为洛阳增添了光彩。值此，洛阳市人民政府和全市人民向中国体育代表团表示热烈的祝贺，并通过你们向鲍珊菊及其教练员致以亲切的慰问！

贺 信

中国体育代表团：

欣闻河南洛阳运动员鲍珊菊在刚刚结束的东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛项目中，携手队友钟天使，奋力拼搏，勇夺桂冠，为祖国争得了荣誉，为洛阳增添了光彩。值此，洛阳市人民政府和全市人民向中国体育代表团表示热烈的祝贺，并通过你们向鲍珊菊及其教练员致以亲切的慰问！

衷心感谢国家体育总局对洛阳体育事业的关心支持！诚挚祝愿中国体育健儿在本届奥运会比赛中再接再厉，为祖国争取更大的荣誉！

洛阳市人民政府

2021年8月2日

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