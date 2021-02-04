洛阳43家医疗机构可做核酸检测 来看看离你最近的在哪儿

随着国内多地疫情出现反弹，多地要求跨区域流动人员提供核酸检测报告。2日，记者从市卫健委了解到，目前洛阳可进行核酸检测的医疗机构已达到43家，可以保证重点人群“应检尽检”，其他人群“愿检尽检”。

随着国内多地疫情出现反弹，多地要求跨区域流动人员提供核酸检测报告。2日，记者从市卫健委了解到，目前洛阳可进行核酸检测的医疗机构已达到43家，可以保证重点人群“应检尽检”，其他人群“愿检尽检”。

2日，记者在河南科技大学第二附属医院看到，不少人在核酸检测采样处门口排队等待检测。该院感染性疾病科主任余晓斐介绍，平日里，来接受核酸检测的人数每天在400人，近期多地出现疫情反弹，来进行核酸检测的人数激增，8月1日当天超过1300人。

“目前，我们开放两个检测窗口，虽然近期检测人数是平日的多倍，但远未达到医院的检测最大负荷，我们可以根据实际情况增设窗口及人员。”余晓斐介绍，近期参加检测的人群中，以跨区域返洛人员、有出行计划的人员、住院及陪护人员为主，“值得关注的是，不少本地人员主动做核酸检测，疫情防控意识有所增加。”

记者了解到，去年疫情发生以来，市卫健委要求各县区卫生健康行政部门和医疗机构将提高核酸检测能力作为“外防输入、内防反弹”的基础性工作，加强核酸检测工作的规范管理，强化核酸检测能力储备，提高检测能力。

今年以来，我市多家二级医疗机构增加核酸检测项目，截至目前，我市可进行核酸检测的医疗机构增至43家，全市最大单检日检测量可达10万份。按照要求，各检测单位对于发热门诊和急诊患者的核酸检测，要在4-6小时内报告结果；

对于普通门诊、住院患者及陪护人员等人群的核酸检测，原则上要在12小时内报告结果；对于“愿检尽检”人群的核酸检测，一般在24小时内报告结果。此外，今年2月起，我市下调新冠病毒核酸检测费用，做一次检测加上试剂费用，总花费不超过75元。