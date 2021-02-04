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智能测温设备助力社区疫情防控【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.02 20:23

　　体温监测，是疫情防控的重要一环。红外线测温门、热成像测温仪……在我市的一些社区，工作人员采用智能化设备对往来人员进行体温监测，守护居民健康，助力疫情防控工作。2日，洛报融媒记者分别进行了采访。

武汉路社区红外线测温门

　　红外线测温门

　　地点：涧西区武汉路街道办事处武汉路社区

　　走过一扇门就能测体温，时间仅需3秒——9时许，洛报融媒记者在现场看到，武汉路社区党群服务中心门口安装了一扇“红外线体温测温门”，一位戴口罩的居民登记后走近门边，举起右手置于门框的“红外测温处”，测温门上方立刻显示所测体温为36.2℃，并有语音提示“体温正常请通行”。

　　“大概是去年初冬的时候，我们社区配备了这套装置。”武汉路社区党委书记张静说，社区依托10个功能室开展了各种特色志愿服务活，加上平时前来办事的居民，人员流动性较大，在总结去年疫情防控经验的基础上，安装了这套体温测量系统，既省时间又能避免交叉感染。

　　洛报融媒记者了解到，和普通的红外测温枪相比，红外线体温测温门耗电较低、不易损坏，而且受室外温度影响相对较小，数据也更加准确。门框上方的温度显示屏区域，还能显示报警次数和通过人数统计，如果被测量高的人体温度高于正常值，将发出“滴滴”的长鸣警报，能有效避免测温者与被测者的近距离接触，降低潜在的病毒感染风险。

　　“以前，需要值守人员挨个儿为居民量体温，现在大家可以正常通行，不会扎堆聚集。”社区工作人员说，目前进入社区的居民体温均为正常，同时出于疫情防控需要，社区的各个功能室和活动室均已全部关闭。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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