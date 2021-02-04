洛报融媒带您看项目⑥：洛阳宇信新材料项目

洛阳宇信新材料项目位于伊川产业集聚区，依托伊川铝产业基础，设计年产20万吨高精铝板带箔，用以生产铝幕墙、铝天花，进一步拉长铝加工产业链条。目前，企业以租赁厂房的形式已经启动生产。总投资10亿元、占地150亩的新厂区于今年3月动工建设，已经完成钢结构立柱安装，预计明年上半年建成投用。

【项目名称】

洛阳宇信新材料项目

【项目概况】

洛阳宇信新材料项目位于伊川产业集聚区，依托伊川铝产业基础，设计年产20万吨高精铝板带箔，用以生产铝幕墙、铝天花，进一步拉长铝加工产业链条。目前，企业以租赁厂房的形式已经启动生产。总投资10亿元、占地150亩的新厂区于今年3月动工建设，已经完成钢结构立柱安装，预计明年上半年建成投用。

【一线见闻】

行走在伊川产业集聚区新城大道，运送煤炭、铝锭、铝箔的大型货车往来穿梭。高耸的电厂冷却塔、鳞次栉比的铸轧车间，时刻提醒着人们，在这里，煤电铝产业链是当之无愧的当家产业。

“我们选择洛阳、选择伊川，正是看中了良好的煤电铝产业基础和稳定的原材料供应。”跟随粤商刘飞，洛报融媒记者来到宇信新材料项目临时生产车间，明晃晃的铝板带像轧面条一样伸入轧机，经过剪裁、压花、冲压、成型、喷涂等工序，变成了一块块高端精致的铝幕墙、铝天花，实现了华丽转身。

近年，以铝幕墙、铝天花为代表的新型铝合金装饰材料，以其质量轻盈、强度高、可回收的特点，成为机场车站、轨道交通、公共建筑等工程装修领域最受欢迎的装饰材料之一。“宇信新材料的落户，弥补了洛阳在铝合金新型建材领域的短板。”刘飞说。

“产业链的拉长，意味着价值链的延展。”对于铝产业的发展，刘飞有着深刻的认识。他用“冰火两重天”来形容铝产业的当前处境。在上游，全国电解铝产能过剩、价格走低，而在下游，各类铝材应用广泛、需求持续增长。“这其中，精深加工成为掣肘铝产业高质量发展的‘卡脖子’环节。”刘飞直言。

去年，宇信新材料决定在伊川投资建厂，项目选址与行业龙头豫港龙泉铝业也一墙之隔。如此一来，企业不仅极大缩减了铝锭、铝板带等原材料运输成本，而且可以直接使用铝水进行加工，能耗成本也将大幅降低。

“时间就是金钱，效率就是生命。”在刘飞看来，市场瞬息万变，先人一步，才能抢占先机。因此，在项目选址、建设的过程中，他并未坐享其成，而是选择“借鸡生蛋”，利用产业集聚区闲置厂房，先行组织生产。目前，企业在租赁厂房的生产规模已经达到6000吨。至明年上半年，新厂区落成，企业生产工艺、生产规模、环保标准都将发生质的飞跃。

“作为轻量化、绿色化的首选，铝合金建材进入了新一轮高速发展期，市场潜力不可估量。”伊川县科技和工业信息化局负责人表示。未来，当地将发挥煤电铝产业基础优势，加快结构调整和转型升级，做大做优终端产品，真正在“二次创业”中进入中高端、处于关键环，牢牢掌握市场话语权。

【后期展望】

明年上半年，项目达产后，可具备年产1亿平方米铝幕墙、铝天花产能，并配套生产排风系统及吊顶电器等。依托规范的经营管理、过硬的生产技术和成熟的市场销售网络，企业可实现年产值约45亿元，安排直接就业人数1500人。（洛报融媒记者 白云飞 实习生 陈闻笛 通讯员 葛高远 文/图/视频）