限流！洛阳周公庙博物馆要求团队参观控制在30人以内

刚刚，洛报融媒记者从洛阳周公庙博物馆获悉，为保障疫情期间安全有序的参观环境，该博物馆推出观众限流等举措，其中每个参观团队人数须控制在20至30人。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳周公庙博物馆获悉，为保障疫情期间安全有序的参观环境，该博物馆推出观众限流等举措，其中每个参观团队人数须控制在20至30人。

按照要求，团队参观洛阳周公庙博物馆，需要提前拨打电话(0379)60176172预约。观众入馆时，须佩戴口罩并接受体温检测，出示个人身份证(原件)、洛康码、行程码。青少年和老年人等无法提供二维码的人群，可出示个人有效证件、并填写信息登记表。

所有来自或途经国内疫情中高风险地区的游客，须接受14天集中隔离观察后，持48小时内核酸检测阴性证明和行程码、健康码方可入馆。(洛报融媒记者 智慧 实习生 李玉冰 通讯员 孙怡萌 文/图)