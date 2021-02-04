防控德尔塔毒株 洛阳疾控专家给出这些建议

我省本次疫情主要是新冠病毒德尔塔毒株引起，针对这种毒株，市民该如何有效防范呢？2日，记者采访了市疾病预防控制中心传染病预防控制所所长朱鑫。

我省本次疫情主要是新冠病毒德尔塔毒株引起，针对这种毒株，市民该如何有效防范呢？2日，记者采访了市疾病预防控制中心传染病预防控制所所长朱鑫。

朱鑫介绍，德尔塔是新冠病毒变异株，也是目前全球疫情流行的最主要毒株，其特点是病毒载量高、传播能力强、传播速度快，且转阴时间长。从目前多地感染的患者情况来看，患者在起病初期，症状不是特别典型，有的就是发热、乏力、咳嗽等症状。

那么，病毒发生变异了，市民该如何加强防范？现在的防控措施用不用变呢？朱鑫总结了12个字——理性对待，科学防控，正常生活。

他说，虽然郑州、商丘等地已经出现确诊病例，且洛阳和郑州的交往比较密切，市民也不用过于担心。因为从去年新冠肺炎疫情至今，我市相关部门积累了丰富的经验，老百姓经受住了考验，现在的防护物资充足，防范措施也比较到位。

新冠病毒已经发生变异，我们现在的防控措施仍然有效。每个人都是自己的第一防疫人，大家仍要做好戴口罩、打疫苗、“一米线”等日常防护，并保持分餐制、勤洗手、勤通风等良好生活方式。

同时，尽量少聚餐、少外出，尤其是跨市出行，不要前往中高风险地区。如果确需前往，要提前了解目的地疫情进展及防控措施要求，务必做好行程规划和个人防护，记录活动轨迹，返洛后及时向社区或单位报备。

如果觉得自己有感染风险，要主动做核酸检测。同时，要时刻关注家人的身体健康状况。一旦出现流鼻涕、嗓子疼等上呼吸道感染症状，一定要及时到医院就诊。

朱鑫提醒，对于疫情防控动态，要从官方渠道获取，不信谣、不传谣、不造谣，做到帮忙不添乱。(洛报融媒记者 仝景菁 实习生 陶加玉 通讯员 梁秀梅 文/视频)