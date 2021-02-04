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第三针疫苗何时能打？能异地接种第二针疫苗吗？权威回复来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.02 20:05

　　近日，郑州等地新冠疫情引发关注，不少市民联系记者，希望帮忙咨询新冠疫苗相关问题。今日，记者整理了一些关注度较高的问题，采访市疾控中心免疫规划所所长田鹏进行解答。

　　CHO疫苗第三针已到货，本周将分发至各接种点

　　问：我打的是“三针疫苗”，现在前两针打完了，第三针因为缺货没有接种，请问什么时候能打上？这种疫苗跟“两针疫苗”有啥区别？

　　田鹏：我国目前已上市的新冠疫苗分为三种，分别是腺病毒载体疫苗(打一针)、灭活疫苗(打两针)和重组亚单位疫苗(简称“CHO疫苗”，打三针)。这三种疫苗制作原理不同，但都能对新冠病毒起很好抵抗作用。

　　我市接种量最大的是灭活疫苗，CHO疫苗和腺病毒载体疫苗接种量较低。前段时间，CHO疫苗确实存在供货不足情况。目前，最新一批CHO疫苗已经到货，本周将分发至各接种点。市民可以到原接种点咨询接种事宜。

　　如果这次没有打上也不用着急，原则上，第三针CHO疫苗在半年内接种都没问题。

　　异地接种第二针，尽量使用同企业疫苗产品

　　问：我在辖区社区卫生服务中心接种了第一针疫苗，可以到其他社区接种第二针吗？

　　田鹏：建议尽量使用同一个企业的疫苗产品完成接种，特殊情况下，可以采用同种类的其他企业疫苗产品进行替换，完成两剂次的接种。即，如果第一针接种的新冠疫苗为A企业生产的灭活疫苗，第二针最好还打A企业生产的灭活疫苗。如果情况特殊，第二针可以选择其他厂家如B企业生产的灭活疫苗，但不能去打腺病毒载体疫苗或CHO疫苗。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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