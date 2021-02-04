洛阳快递开启“防疫模式”，进出港快件100%消杀

今天上午，洛报融媒记者从我市多家快递企业了解到，截至目前，我市绝大多数快递企业均已开启“防疫模式”，除在各个物流环节设置人员体温测量、要求快递小哥全程佩戴口罩外，还在各快递网点、卸车区、装车区、自寄自取区等展开多频次的消杀工作，确保所有进出洛阳的快件完成100%消杀，同时继续推进“无接触配送”服务。

今天上午，洛报融媒记者从我市多家快递企业了解到，截至目前，我市绝大多数快递企业均已开启“防疫模式”，除在各个物流环节设置人员体温测量、要求快递小哥全程佩戴口罩外，还在各快递网点、卸车区、装车区、自寄自取区等展开多频次的消杀工作，确保所有进出洛阳的快件完成100%消杀，同时继续推进“无接触配送”服务。

以顺丰速运洛阳公司为例，自即日起，顺丰所有员工在上门为客户进行收派件之前，都必须经过体温检测，在快件到达客户手中之前，须保证快件已经经过多次消杀。

“目前，凡进入洛阳的车辆，我们在解封后的第一件事就是快件消毒。”顺丰速运洛阳公司相关负责人表示，消毒人员会使用喷壶360度对快件表面进行逐票消毒，“当然，大家也不用担心，我们在消毒过程中会控制雾量，避免快件湿损及运单充好。”在快件到达小区附近的网点后，快递小哥会再次对包内快件进行消毒，保证所有快件在完成消杀后才能进入分拣程序。

洛阳邮政管理局提醒广大市民，疫情防控特殊时期，建议大家主动选择“无接触配送”方式，尽量减少不必要的接触。（洛报融媒记者 王若馨 文/视频）