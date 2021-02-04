洛阳89岁老人拿出5000元资助贫困学子

由洛阳日报报业集团和洛阳市慈善总会联手推出、洛阳杜康控股有限公司赞助的阳光助学活动，自启动后受到了社会各界爱心人士及企业的关注，目前已接到不少热线电话。在这些电话中，有讲述自身故事的迫切求助，还有想为他人在雨中撑一把伞的温暖感动。

由洛阳日报报业集团和洛阳市慈善总会联手推出、洛阳杜康控股有限公司赞助的阳光助学活动，自启动后受到了社会各界爱心人士及企业的关注，目前已接到不少热线电话。在这些电话中，有讲述自身故事的迫切求助，还有想为他人在雨中撑一把伞的温暖感动。

89岁的陈佩怡是截至目前阳光助学活动中年龄最大的资助人。说起为何参与活动，老人表示，今年并不是她第一次参加阳光助学活动，作为洛报公益品牌的忠实“粉丝”，她一直关注着《洛阳晚报》举办的各项公益活动。

“我和我老伴儿都是党员，我老伴儿是参加过抗美援朝的老兵。”陈佩怡一边说着，一边从抽屉里小心翼翼地拿出了自己的“光荣在党50年”纪念章和老伴儿的“抗美援朝70周年”纪念章，“我们岁数大了，一个月也花不了多少钱，可那些孩子们正是需要钱的时候。”

采访中，老人将5000元现金塞到了记者手中，希望帮她完成捐助。同时，她也想通过我们给贫困学子带话——暂时的贫困不可怕，只要持续拼搏，便会未来可期。