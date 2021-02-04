洛阳市人力资源市场暂停举办现场招聘会

2日，洛报融媒记者从市人力资源和公共就业服务中心获悉，因近期国内多地疫情出现反弹，为有效控制和降低疫情输入和反弹风险，根据市疫情防控指挥部部署，即日起，市人力资源市场每周二、周四的现场招聘会暂缓举办。
2日，洛报融媒记者从市人力资源和公共就业服务中心获悉，因近期国内多地疫情出现反弹，为有效控制和降低疫情输入和反弹风险，根据市疫情防控指挥部部署，即日起，市人力资源市场每周二、周四的现场招聘会暂缓举办。
2日，洛报融媒记者从市人力资源和公共就业服务中心获悉，因近期国内多地疫情出现反弹，为有效控制和降低疫情输入和反弹风险，根据市疫情防控指挥部部署，即日起，市人力资源市场每周二、周四的现场招聘会暂缓举办，洛阳人才网和洛阳就业网等网络招聘平台正常开放，用人单位和求职者可登录网站发布、查看招聘信息，现场招聘会恢复时间另行通知。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 叶红)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605