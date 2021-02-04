洛阳市人力资源市场暂停举办现场招聘会

2日，洛报融媒记者从市人力资源和公共就业服务中心获悉，因近期国内多地疫情出现反弹，为有效控制和降低疫情输入和反弹风险，根据市疫情防控指挥部部署，即日起，市人力资源市场每周二、周四的现场招聘会暂缓举办。

2日，洛报融媒记者从市人力资源和公共就业服务中心获悉，因近期国内多地疫情出现反弹，为有效控制和降低疫情输入和反弹风险，根据市疫情防控指挥部部署，即日起，市人力资源市场每周二、周四的现场招聘会暂缓举办，洛阳人才网和洛阳就业网等网络招聘平台正常开放，用人单位和求职者可登录网站发布、查看招聘信息，现场招聘会恢复时间另行通知。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 叶红)