洛阳因受到汛情影响驾考时间过期如何处理？官方解答

近日，有网友通过洛阳网百姓呼声频道发帖称：自己在外地上大学，只能利用寒暑假回洛阳参加驾驶证考试，去年寒假科目三数次约不上，今年暑假灾情系统又瘫痪，大量考生积压，驾考时间即将到期怎么办？

近日，有网友通过洛阳网百姓呼声频道发帖称：自己在外地上大学，只能利用寒暑假回洛阳参加驾驶证考试，去年寒假科目三数次约不上，今年暑假灾情系统又瘫痪，大量考生积压，驾考时间即将到期怎么办？

市公安局做出了回复：关于此次本省极端天气导致我省公安交管部分线上、线下业务无法办理。对于大家关心的临期交管业务无法办理的问题，洛阳交警已通过官方微信推送，进行详细说明，详情可参考https://mp.weixin.qq.com/s/PHj2XPvM9Z2-vfBKyP-0lg。

同时，7月20日以来，因受极端天气影响，全省公安交通管理综合应用平台和互联网交通安全综合服务管理平台暂停，造成全省交通管理业务无法办理。为解决群众在办理交通管理业务遇到的问题，河南省公安交警总队与相关部门及时沟通协调，研究推出了汛期便民利民十项举措，详情可参考https://mp.weixin.qq.com/s/RWDN55eYPP2v84jzXzUz4A。若有新的信息，我们会第一时间发布，感谢您的关注。

其中，根据官方发布信息，整理与驾考相关的信息如下：

考试预约、取消预约业务。因此次汛情无法参加考试的，待网络恢复正常后，洛阳交警驾管所将负责统一改约，具体改约日期，根据实际另行通知；没有按照改约日期参加考试的，驾管所负责统一取消，不计算考试预约次数，不想参加考试的，可以拨打电话65505303取消；如有疑问，请拨打电话65505303（上午9点至12点，下午13点至17点），因电话繁忙，如有占线，请多拨打几次。

7月20日至8月20日期间，学习驾驶证明超过有效期的，延期至10月底。⑥