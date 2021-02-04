洛阳打三针的重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)在哪儿接种?

近日，有网友通过洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：即将要接种新冠疫苗第三针，洛阳哪里可以接种安徽智飞新冠疫苗（重组新冠病毒疫苗）？

近日，有网友通过洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：即将要接种新冠疫苗第三针，洛阳哪里可以接种安徽智飞新冠疫苗（重组新冠病毒疫苗）？

对此，洛阳市卫健委作出回复：重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)市区内主要供应在西工区和瀍河区，该疫苗库存情况请向西工区疾控中心63211030和瀍河区疾控中心63969292咨询。

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