创历史！洛阳选手鲍珊菊和队友打破奥运会纪录，将冲击金牌

在2日下午举行的东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛上，洛阳选手鲍珊菊携手上届奥运冠军钟天使在第二轮比赛中以31秒804的成绩打破奥运会纪录！决赛将于北京时间今天17:09展开，中国队将和德国队争夺金牌！

8月2日，中国队选手钟天使（右）与鲍珊菊（左）在比赛中。新华社记者 张宏祥 摄

在2日下午举行的东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛上，洛阳选手鲍珊菊携手上届奥运冠军钟天使在第二轮比赛中以31秒804的成绩打破奥运会纪录！决赛将于北京时间今天17:09展开，中国队将和德国队争夺金牌！

当天下午，东京奥运会场地自行车在伊豆场地自行车馆拉开战幕。在女子团体竞速赛资格赛上，由钟天使和鲍珊菊组成的中国队以32秒135排名第二，顺利晋级，德国队以32秒102排名首位。

在15点50分举行的第二轮比赛上，鲍珊菊携手钟天使组成的中国队，不仅战胜对手立陶宛队，而且用时31秒804，打破中国队自己保持的31秒928的奥运会纪录和世界纪录，顺利跻身金牌争夺赛。

让我们一起期待鲍珊菊能继续上佳表现！(洛报融媒记者 孟山)