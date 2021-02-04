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“冠能中国行”第二季洛阳站福利满满 市民“惠”购雅迪好车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.08.02 15:54

　　暑期过半，“骑行热”未减，哪里购车最划算？日前，由雅迪、红牛安奈吉联合举办的“冠能中国行”第二季洛阳站在涧西区王府井购物中心广场举行，购车优惠、惊喜互动一应俱全，吸引市民驻足，约“惠”雅迪好车。

　　活动现场主要分为销售区、表演区两大区域，对于市民来说可谓是“购玩两不误”。在销售区，享誉行业的冠能系列可是“香饽饽”，而其中最受欢迎的车型之一，莫过于搭载TTFAR 8级增程系统的冠能2.0系列。“早就看上冠能2.0 G5了，今天趁活动正好以旧换新，旧车直抵1000元，真划算。”家住涧西区的赵女士说。据悉，今年新推出的TTFAR 8级增程系统是冠能2.0系列的“核心科技”，相较于TTFAR 7级增程系统，TTFAR 8级增程系统使冠能2.0系列电动车动力更强劲、续航更长，而冠能2.0系列的“心脏”——TTFAR石墨烯3代电池导电、储电能力大大增强，真正让冠能2.0系列电动车实现“一次充电多跑一倍”。

　　在表演区，“打卡式”互动游戏创意满满，市民不仅可以参与游戏赢红牛安耐吉等奖品，还能观看冠能动力舱飞车特技、女团舞、泡泡秀等精彩的表演，甚至走上舞台参与“冠能慢骑赛”“冠能大力士”等互动，赢取电动车头盔、保温杯、零食大礼包等更大的福利。据悉，表演区打卡装置主要有“冠能大力士”“冠能装装乐”“反转拍照”“反充电场景展示”“冠能竞速”“冠能能量站”等，趣味十足，市民只需执“冠能能量卡”在各打卡点参与互动并“盖章”，即可至礼品兑换区参与扭蛋机抽奖，免费领取奖品。

　　“冠能中国行”第二季虽已落幕，购车福利惊喜不减。即日起至8月3日，洛阳100家雅迪专卖店、30个雅迪分会场以及王府井购物中心广场主会场推出的“半价换购学生车”“购冠能赢免单”“旧车一律折1000”等活动仍在继续。“未来，我们会举行更多福利活动，以最大的热情回馈雅迪广大新老客户。”雅迪现场活动负责人王天赐说。(记者 谢钰旸)⑧
[ 责任编辑：苑曼琳]
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