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女皇登封 大功告成 (寻访洛阳都市圈之登封)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛荟萃  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.02 10:23

　　洛阳到登封的城际快线近日开通，去登封更方便了。

　　登封与洛阳同处河洛地区，民俗相近。历史上的登封，长期隶属河南府，府治就在洛阳。

　　新中国成立后，登封被划归郑州，洛阳、登封两地人经常互相“串门”。登封人常来洛阳赏牡丹，洛阳人常去登封看少林寺。

　　登封历史文化与洛阳历史文化紧密交织、互相补充，了解了登封，你会更懂洛阳。

　　爱听曲剧的洛阳人，大都能哼唱两句《卷席筒》的唱词：“小苍娃我离了登封小县……问解差到洛阳还有多远？”

　　如今的登封市，过去是归洛阳管辖的登封县。小苍娃吃了官司，解差要把他押送到洛阳。其实登封本不叫登封，它在历史上经常改名，直到女皇武则天在洛阳登基，登嵩山封禅，它才有了沿用至今的大名。

　　登封的由来

　　登封，本意为登山封禅。

　　封禅是封建王朝的政治大典：皇帝登上高山之巅，祭拜天神，汇报政绩，祈求天下太平。

　　不是每个皇帝都有资格封禅，只有功绩卓著的帝王才可封禅，否则可能遭天谴，被百姓的唾沫星子淹死。

　　历代帝王封禅去的都是泰山，武则天独树一帜，不选泰山，选嵩山。

　　公元690年，武则天在洛阳登基，定国号为“周”，成了中国历史上独一无二的女皇。她明察善断，完善科举制度，提拔人才，重视生产，倡导文化，物质文明、精神文明两手抓。

　　臣子们纷纷称道：是时候举行封禅大典了！

　　公元696年，武则天封禅于嵩山，向上天呈交了她的执政成绩单。为纪念封禅大功告成，女皇大赦天下，改嵩山一带的嵩阳县为登封县，改阳城县为告成县(今告成镇)。

　　后人揣摩女皇的心思，认为她选嵩山封禅，一是因为嵩山位于天下之中，有利于她为新政权造势；二是因为嵩山离洛阳近，可节省开支。

　　女皇的心思谁也猜不准，不过，从她将国号定为“周”来看，她对周公颇有好感。

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[ 责任编辑：潘亮]
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