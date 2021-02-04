“同行密接人员自查”小程序是正规的吗？记者为您求证

这两天，一个“同行密接人员自查”小程序二维码在微信群里传播，有市民质疑小程序的真伪，担心是诈骗软件。

这两天，一个“同行密接人员自查”小程序二维码在微信群里传播，有市民质疑小程序的真伪，担心是诈骗软件。昨日，记者向市反诈中心进行求证。

扫小程序二维码后出现的界面 （手机截图）

昨日上午，市民郭先生在他所在小区的业主微信群里看到有人发了一个“同行密接人员自查”小程序二维码，说是扫码可以查询个人近期是否跟确诊或疑似病例同行过。“我从来没听说过这个小程序。”郭先生说，他质疑小程序的真伪，担心是诈骗分子窃取个人信息与钱财的伎俩，求助记者帮忙核实。

记者根据郭先生提供的二维码扫码后，手机出现了“确诊或疑似病例同行自我检测”界面，接下来根据提示操作，需要输入姓名、身份号码等信息，并要进行面部识别，在操作过程中未发现异常，该小程序提示“服务由国家政务服务平台和国家卫生健康委联合提供”。

不过，网络上也有传言该小程序是诈骗软件，提醒大家不要上当。

这款小程序究竟是正规的吗？记者向市反诈中心进行求证。该中心工作人员说，最近他们也关注到“同行密接人员自查”小程序，经核实，该小程序确实是由国家政务服务平台和国家卫生健康委联合推出的正规查询软件，依托国家“互联网+监管”系统汇集的权威数据，不是诈骗软件，市民可以放心使用。尤其对于近期曾到过外地的市民，可以在小程序上输入个人信息，供相关部门根据个人的活动轨迹展开流行病学调查，助力疫情防控工作。

该工作人员说，需要提醒的是，为谨防仿冒软件或钓鱼网站，市民要通过微信搜索“国家政务服务平台”，进入小程序点击“同行密接人员自查”进行查询，或通过“国家政务服务平台”官网查询，不要轻信他人转发的不明链接或二维码。(记者 魏巍 通讯员 刘腾)