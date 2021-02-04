后续报道：孟津果农崔东方的夏黑葡萄火爆抢购中

7月30日，本网刊登《暴雨打烂3万斤精品夏黑葡萄 孟津小伙仍坚持“最初的梦想”》一文后，不少热心市民拨打记者电话表示愿意帮助孟津果农崔东方，并纷纷通过购时惠网上商城争相购买他的葡萄。

7月30日，本网刊登《暴雨打烂3万斤精品夏黑葡萄 孟津小伙仍坚持“最初的梦想”》(详情>>《暴雨打烂3万斤精品夏黑葡萄 孟津小伙仍坚持“最初的梦想”》)一文后，不少热心市民拨打记者电话表示愿意帮助孟津果农崔东方，并纷纷通过购时惠网上商城争相购买他的葡萄。

市民侯女士说，她看了晚报报道崔东方的故事，为孟津小伙儿坚持种精品葡萄的精神点赞。“我已经下单了，也会发动身边的同事、朋友购买，帮他早日渡过难关。”

“我去年买过他家的葡萄，夏黑个头不大，说是没打膨大剂，也不催红催熟。”37岁的郭女士说，“吃起来的确很甜，没有酸涩感，有种小时候吃过的葡萄的味道。”

陈女士的女儿喜欢吃葡萄，她特意买了两箱。“我专门对比了价格，助农价比超市便宜不少哩！”

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