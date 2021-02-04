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206亩辣椒遭暴雨袭击 伊川姑娘24万斤小米椒没销路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.02 09:40
郭宝利种植的辣椒因暴雨受损严重

　　昨天一大早，29岁的郭宝利又站在伊川县酒后镇吕寨村的辣椒地里，望着大片受灾的小米椒发呆。不一会儿，几名工人一路小跑赶来，她立即招呼大家清理洪水冲过来的大片垃圾。

　　“我寻思着给80多亩受灾的辣椒地翻整一下，再种点儿啥，弥补一些损失。”郭宝利叹了口气说，现在发愁还有百余亩小米椒没销路。

　　辣椒成熟期遭遇暴雨侵袭

　　“你看，这一大片辣椒都被冲走了，现在成了荒地。”记者顺着郭宝利手指的方向望去，东边是一片光秃秃的土地。

　　记者注意到，郭宝利的辣椒田紧挨着一条水渠，靠西边的一大片地里满是洪水退去留下的垃圾，往南则是一大片绿油油的辣椒田，枝干上稀疏地结了一些小米椒。

　　郭宝利摘下几个放在记者手里，只见红彤彤的小米椒色泽光亮，大小均匀，个个都很饱满。

　　远处是郭宝利建的14个辣椒大棚，除了小米椒，她还种了线椒、长辣椒等。“下暴雨那几天，不少辣椒刚好到了采摘期，没想到大棚里的辣椒全毁了。”

　　说起那场暴雨，郭宝利的眼神暗淡下来，声音也有些哽咽。7月20日早上4点多，她接到看守辣椒田工人的视频电话，在画面中，滚滚洪水正冲刷着她的辣椒地。

　　“工人在电话里说，水已经没过他的胸口。我整个人都蒙了，大脑里一片空白。”郭宝利说，好在乡里积极组织防汛救灾，用挖掘机在辣椒地边上凿开了几条沟，第一时间帮助泄洪，否则她的206亩辣椒地可能都被洪水淹没。

　　郭宝利估算了一下，眼下有80多亩辣椒地受灾，她损失近百万元。“现在还有百余亩小米椒没销路，差不多有24万斤。”她说。

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[ 责任编辑：潘亮]
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