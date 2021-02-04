7月30日，市纪委监委机关、市委巡察办举办复转军人座谈会，重温我党我军光荣历史，进一步激发纪检监察干部奋进新时代、担当新作为。

7月30日，市纪委监委机关、市委巡察办举办复转军人座谈会，重温我党我军光荣历史，进一步激发纪检监察干部奋进新时代、担当新作为。

座谈会上，大家结合自身经历，讲述军旅生涯中难忘的记忆和在新岗位上的感悟。“时间在变，军旅情结不会变；战场在变，战斗精神不会变；任务在变，责任意识不会变。”“之前在铁军部队锤炼，现在成了‘打铁的人’，一定赓续铁军精神，立足岗位，做合格纪检监察铁军。”“流血流汗不流泪，掉皮掉肉不掉队，有任务就抢、有红旗就扛、有第一就争，这种作风和执行力已经流进血脉、融入骨髓。”……与会的复转军人纷纷表示，要始终牢记听党指挥的不变军魂，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做到思想上紧随、政治上忠诚、行动上捍卫，推动全面从严治党向纵深发展。（记者 郭飞飞 通讯员 张艳艳）