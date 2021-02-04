【河洛党史故事】精神万古 丰碑永在

青山埋忠骨，史册载功勋。洛阳市烈士陵园始建于1955年，地处老城区状元红路1号，位于我市现代轴线北端。陵园占地约116亩，是我市集教育、瞻仰于一体的爱国主义教育基地。

青山埋忠骨，史册载功勋。洛阳市烈士陵园始建于1955年，地处老城区状元红路1号，位于我市现代轴线北端。陵园占地约116亩，是我市集教育、瞻仰于一体的爱国主义教育基地。 青山埋忠骨，史册载功勋。洛阳市烈士陵园始建于1955年，地处老城区状元红路1号，位于我市现代轴线北端。陵园占地约116亩，是我市集教育、瞻仰于一体的爱国主义教育基地。 在抗日战争和解放战争中，成千上万的革命者抛头颅、洒热血，献出了宝贵的生命。仅在解放洛阳战役中，就有数百名指战员牺牲。 据史料记载，为了纪念革命先烈，中华人民共和国成立后，洛阳市政府曾经在瀍河区瀍河乡马坡村东北修建了一座革命公墓。1955年，经河南省人民政府批准，洛阳市烈士陵园开始修建。1960年，陵园基建全面完工。 走进洛阳市烈士陵园，但见一座高大挺拔的革命烈士纪念碑，碑身的汉白玉石上，“革命烈士永垂不朽”几个大字刚劲有力。毛泽东主席《再克洛阳后给洛阳前线指挥部的电报》手稿，镌刻在革命烈士纪念碑的副碑右侧，副碑中间为《革命烈士英名录》，左侧有陈赓“为人民解放而战”的题词。 目前，陵园内安葬烈士800多位。陵园内遍植塔松、桂花、白玉兰、冬青等，庄严肃穆。陵园依托碑、墓、馆、墙等多种载体开展革命传统教育、爱国主义教育。每年清明节前后，我市党员、共青团员、少先队员和群众代表，到这里缅怀先烈、寄托哀思。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）