徐衣显主持召开工业环保专题会强调：找准着力点 把握关键点 做强支撑点 推动工业高质量发展生态高水平保护

7月31日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开会议，专题研究工业、环保领域重点工作，强调要坚持目标导向、问题导向、结果导向，坚持市场化方向，以质量和效益为中心，找准着力点，把握关键点，做强支撑点，政策再精准，措施再务实，工作再创新，推动经济社会高质量发展和生态环境高水平保护。

7月31日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开会议，专题研究工业、环保领域重点工作，强调要坚持目标导向、问题导向、结果导向，坚持市场化方向，以质量和效益为中心，找准着力点，把握关键点，做强支撑点，政策再精准，措施再务实，工作再创新，推动经济社会高质量发展和生态环境高水平保护。

会上，有关部门汇报了产业集群招商、“三大改造”、高成长性企业倍增计划、重大产业项目建设等工作推进情况。徐衣显指出，要适应新时代、新形势、新特点、新要求，对标对表“建强副中心、形成增长极”，在充分肯定成绩的同时，也要清醒认识我市工业发展机制不活、质量不高、成长性不足、内生动力不强等问题，在认真测算、深入分析、充分对接的前提下，制定明重点、可操作、能互动、更精准的市场化产业集群培育“施工图”，强化项目为王主抓手，推动产业集群集聚，不断提高工业质量效益。要以结果论英雄，结合我市实际，分类制定普惠性、针对性、激励性支持政策，加快培育高成长性企业，带动新兴产业发展，提高产业可持续发展能力。要紧盯先进指标、硬性措施、责任对象等，推动新一轮“三大改造”，确保达标达效。要做实做细重大产业项目基础性工作，畅通汇报对接渠道，积极争取上级支持，努力服务基层所需，推动项目早落地、早见效。

听取电力保障及电力基础设施发展建设情况汇报后，徐衣显强调，要充分认识当前电力供需矛盾，科学规划布局，着力规范整合局域电网，加快电源电网新项目建设，最大限度减少电力供应缺口，切实保障电网安全，夯实经济发展动力保障。

研究我市中央第五生态环境保护督察组反馈意见整改方案时，徐衣显强调，要坚持特事特办、急事急办、能早尽早、办就办好的原则，对标对表、突出重点、协调联动、压实责任，不折不扣抓好中央环保督察反馈问题整改，确保早日清零、见底见效。

徐衣显强调，机遇催人、形势逼人，要按照“13710”工作制度要求，进一步转变观念、规范程序、提高标准，切实提高抓落实的质量和效率。要完善机制、科学考评，营造“以结果论英雄”的浓厚氛围，调动全市上下创造性开展工作的积极性、主动性。

侯占国、任丽君等参加会议。(记者 孙自豪 智慧)