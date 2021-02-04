偃师区大口镇铁村小学临时安置点来了一群青年志愿者

“我们虽然离开了家，但有志愿者的陪伴，这里就像‘家'一样温暖。”7月27日，在偃师区大口镇铁村小学临时安置点，山张村村民肖连香说话间，流下了感动的泪水。

“我们虽然离开了家，但有志愿者的陪伴，这里就像‘家'一样温暖。”7月27日，在偃师区大口镇铁村小学临时安置点，山张村村民肖连香说话间，流下了感动的泪水。

大口镇山张村是防汛重点村，为保证群众的生命安全，7月20日上午，大口镇决定对山张村居住在低洼地带的300余名村民进行转移安置。其中，160余名群众被安置在铁村小学。

在这里，镇里不仅为大家提供被褥，免费提供一日三餐，还安排了一群暖心的青年志愿者。“我们志愿者团队有19名成员，年龄最大的22岁，都是大口镇人。”该青年志愿者团队队长李思佳说。

连日来，偃师的灾情牵动着大家的心。7月23日，放假在家的李思佳看到我省号召全省广大团员青年立即行动起来投身防汛救灾工作的消息，第一时间联系到大口镇团委，报名当志愿者，“我还联系了中学同学，号召大家一起来帮忙”。

很快，大口镇团委就召集了8名大学生志愿者，他们的任务是到铁村小学临时安置点，为群众提供服务。为了让服务更专业，镇里还对志愿者进行“岗前”培训。“我们每天要清洁楼道、宿舍，维持用餐秩序，清洗餐具，还在厨房里帮忙……”李思佳说，大家上午8时到岗，遇到活都抢着干，忙到晚上才回家。

志愿者不仅带来温暖，也解了大家的燃眉之急。“食堂工作人员少，平时忙不开。得益于志愿者帮忙，大家轻松了不少。”大口镇团委副书记翟浩嘉说，志愿者还抽空陪群众聊天，缓解大家的焦虑情绪；当义务教师，为孩子们辅导功课，确保他们的安全。

这些天，铁村小学校园里充满守望相助的温暖和关爱。“不断有青年学生联系到我们，想当防汛救灾志愿者。”翟浩嘉说，短短几天，青年志愿者已从8人增至19人。

党旗所指就是团旗所向。在大口镇，青年志愿者闻“汛”集结，把青春力量挥洒在防汛救灾一线。他们表示，自己要做党和人民的有力助手，以实际行动担起青年责任，将青春写在防汛救灾第一线，让志愿精神点亮青春梦想。(记者 何奕儒 通讯员 刘龙选)