在防汛救灾工作中，伊川县党员干部冲锋在第一线

哪里有灾情，哪里就有党员的身影，哪里就有飘扬的党旗。连日来，伊川县党员干部在防汛救灾过程中，把党史学习教育成果转化为防汛救灾工作实效，始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，同灾区群众风雨同舟、同甘共苦。

哪里有灾情，哪里就有党员的身影，哪里就有飘扬的党旗。连日来，伊川县党员干部在防汛救灾过程中，把党史学习教育成果转化为防汛救灾工作实效，始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，同灾区群众风雨同舟、同甘共苦。

7月28日，记者来到伊川县鸣皋镇，此时流经该镇的顺阳河水位已经明显下降，党员干部群众正忙着清理河床，疏浚河道，以确保行洪安全。(如图)此前，受强降水影响，伊川县鸣皋镇境内河水暴涨，库塘溢洪，农田受淹，交通等基础设施受损……在灾情和困难面前，该镇党委、镇政府不等不靠、全力以赴开展抗灾自救工作，力争将灾害损失降到最小。

关键时刻冲得上去、危难关头豁得出去，才是真正的共产党人。鸣皋镇蒋元村党支部书记王海涛全力保护全村百姓的生命安全，却无暇顾及自己的养殖场，导致养殖场被淹，损失12万元。贾村党支部书记彭武强帮助村民抢救财产、抵御洪水，自己的家却受灾严重，家电全部遭受水淹，屋内水深1米，一片狼藉。

截至目前，鸣皋镇共发动党员干部800余人参与灾后重建工作，出动大型机械80余台，清除道路和河道淤泥200余处，清理落石塌方20余处。

基层党支部是最坚强的战斗堡垒，党员干部是群众最可依靠的人。在伊川县平等乡马回营村，84岁的村民杜成进说：“关键时刻，党员就是主心骨。当时雨下得真大，好在村党支部把工作做在了前面，受灾不严重。雨一停，党员干部就开始清淤泥、修路，干劲儿大着呢！”

平等乡相关负责人介绍，在汛情发生之前，该乡就以村为单位开展山洪等自然灾害应急演练，并号召党员和入党积极分子，成立抢险救灾队伍，24小时全员待命。

伊川县葛寨镇则是运用“党员1+N”工作法，按照网格划分区域、包片到人，对全镇群众受灾情况开展“拉网式”排查，发挥党员“硬核”作用，最大限度保障群众的生命财产安全。

在伊川县酒后镇三王村，64岁的村民袁坡胜说：“村里的娃娃们都在这儿上学。领导干部冲在一线，我们也得来搭把手，帮帮忙。”受强降水影响，该村小学受灾严重，校园里有二三十厘米深的淤泥。来自酒后镇机关的志愿者、村里的党员、学校教师齐心协力清淤，一车车淤泥被清理出去，学校逐渐恢复原貌。

灾后重建，刻不容缓。雨后高温高湿，农作物极易发生病虫害。作为谷子种植大镇，伊川县吕店镇第一时间印发《致农民朋友的一封信》，对灾后谷子等农作物极易发生病害的防治办法进行宣传。各村安排包组干部逐户通知，提醒农户提前备好农药和植保器械，抓紧防治。除了传统的喷雾器，部分农民还使用无人机进行植保，劳动效率大大提高。

经过连日来科学有效的田间管理，目前该镇的谷子长势喜人。姚沟村谷子地里的“伊川小米”品牌标志，成为田间地头的亮丽风景。

伊川县相关负责人表示，该县把防汛救灾作为“我为群众办实事”实践活动重要内容，通过将受灾群众帮扶救助情况纳入办实事清单，切实做到学史力行。在防汛救灾过程中，党员干部冲锋在第一线，战斗在最前沿，争当群众的主心骨和贴心人。目前，全县已基本恢复正常生产、生活秩序。（记者 郭飞飞 通讯员 葛高远 魏冉 文/图）