洛阳89岁老党员热心公益资助贫困学子

由洛阳日报报业集团和洛阳市慈善总会联手推出，洛阳杜康控股有限公司赞助的阳光助学活动，自启动后受到了社会各界爱心人士及企业的关注，目前已接到不少热线电话。

由洛阳日报报业集团和洛阳市慈善总会联手推出，洛阳杜康控股有限公司赞助的阳光助学活动，自启动后受到了社会各界爱心人士及企业的关注，目前已接到不少热线电话。

市民陈女士联系记者称希望获得帮助。陈女士介绍，她来自再婚家庭，但二婚丈夫不久前去世了，家里目前有4个孩子：老大读大三，老二即将上大学，老三将上高三，老幺还是一名小学生。“老二今年高考考得还不错，孩子想上学。”陈女士说，虽然家里经济困难，但她仍想咬紧牙关把四个娃娃供出来，“希望能得到阳光助学活动的帮助”。

市民贾女士说，她的外甥女今年高考考出了606分的成绩，但因家庭贫困，大学学费成为横亘在孩子梦想前的障碍，“我外甥女是个有感恩之心的好孩子，希望有好心人能帮帮我们”。

89岁的陈佩怡是截至目前明确表示帮助贫困学子年龄最大的资助人。说起为何参与活动，老人表示，她不是第一次参加阳光助学活动，作为洛报公益品牌的忠实“粉丝”，她一直关注着洛阳晚报举办的各项公益活动。

陈佩怡展示纪念章

“我和老伴儿都是党员，我老伴儿是参加过抗美援朝的老兵。”陈佩怡一边说着，一边从抽屉里小心翼翼地拿出了自己的“光荣在党50年”纪念章和老伴儿的“抗美援朝70周年”纪念章，“我们岁数大了，一个月也花不了多少钱，可那些孩子正是需要钱的时候”。

临行前，老人将5000元现金塞到了记者的手中，希望记者帮她完成捐助。同时，她也想通过我们给贫困学子带话：“暂时的贫困不可怕，只要持续拼搏，未来便会可期。”

无论您是贫困学子，还是想为他们献出爱心的单位或个人，都可拨打65156002、65156112联系我们，让我们一起见证并助力贫困学子的梦想起航。（记者 王若馨 文/图）