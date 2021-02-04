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洛阳今天晴天到多云 气温22℃到32℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.02 08:15

　　刚刚过去的双休日，高温炙烤，三伏天威力尽显。

　　在滚滚热浪中，情绪也会“中暑”，让人出现烦躁、爱发脾气、记忆力下降等症状。专家提醒，如长时间出现情绪“中暑”须及时就医，否则会带来更大的伤害。短暂的烦躁情绪、胸闷等症状无须过度担心，会随着高温天的结束过去；如果一周出现3次以上胸闷、心脏不适等相关症状，并持续一个月以上，影响生活、学习、工作、人际交往等，则须及时就医。

　　给情绪“降温”，要重视饮食起居，增加休息时间，保证充足的睡眠，还要清淡饮食，多吃“清火”的食物；避免在最炎热时外出，也不要在封闭的空间中待得过久。

　　来看看最新一周的天气情况。市气象台发布“周天气预报”称，本周前期受冷空气扩散影响，我市多分散性阵雨、雷阵雨，局部地区伴有短时大风、短时强降水等强对流天气，气温较前期明显下降。本周中后期受低槽东移影响，4日至5日我市有阵雨、雷阵雨。

　　具体预报如下：

　　今天(2日)，晴天到多云，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时大风、短时强降水等强对流天气，东北风4级左右，气温22℃到32℃；

　　明天(3日)，晴天到多云，局部有阵雨，东北风3级到4级，气温21℃到32℃；

　　4日(周三)，多云到阴天转阵雨、雷阵雨，气温22℃到31℃；

　　5日(周四)，阵雨转多云，气温23℃到33℃；

　　6日(周五)，多云转晴天，局部有阵雨、雷阵雨，气温23℃到33℃；

　　7日(周六)，晴天到多云，局部有阵雨、雷阵雨，气温23℃到33℃。（记者 张喜逢 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮]
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