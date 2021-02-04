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江凌主持召开市新冠肺炎疫情防控指挥部工作会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.01 21:57

市新冠肺炎疫情防控指挥部召开工作会议
切实堵住疫情输入性风险
牢牢掌握疫情防控主动权
江凌主持并讲话

　　1日下午，市委书记、市新冠肺炎疫情防控指挥部总指挥江凌主持召开市新冠肺炎疫情防控指挥部工作会议，分析研判当前疫情防控形势，对我市疫情防控工作进行研究部署。

　　会议听取了当前我市新冠肺炎疫情防控重点工作及责任分工情况汇报，与会市领导和市直有关部门负责同志作了发言，有针对性地提出意见建议。会议指出，抓好当前疫情防控工作，是检验社会治理能力的一场硬仗。要深入分析洛阳疫情防控的风险点，扎实做好近期从中高风险地区来(返)洛人员、接触高风险群体的重要场所工作人员的排查，切实堵住疫情的输入性风险。

　　会议强调，要压实防控责任，县区领导尤其是党政主要领导要高度重视、亲自上阵，分管领导要抓好分管领域疫情防控工作，村(社区)要严格落实联防联控工作机制，卫健部门要加强专业研究、做好指导督导，确保各项工作形成闭环。要加大排查检测力度，把近期从中高风险地区来(返)洛人员、密切接触高风险群体的重要场所工作人员、接触外来人员可能性较高的行业从业人员排查出来，全面进行核酸检测，切实摸清底数，确保有问题能早发现、早报告、早隔离、早治疗。

　　会议要求，各级各单位要扎实做好常态化疫情防控工作。市县两级疫情防控指挥部要保持临战状态，全面激活应急指挥机制，指挥部办公室要集中人员、指挥调度，各专项工作组牵头单位要加强沟通联系，各专班要立即投入工作，推动防控工作有力开展。要用好移动端平台，多种方式做好防控形势和防护措施的宣传，引导干部群众增强风险意识、做好个人防护、积极配合全市疫情防控工作安排。要筑牢村(社区)基层防线，加强村(社区)进出人员管理，严格落实测体温、查验健康码等制度，加大疫情信息收集上报，构筑群防群控严密防线。要做好公共场所和地铁、公交、出租等公共交通管理防护，抓好关键环节，严格控流。要做好应急保障工作准备，做细各项预案，牢牢掌握疫情防控主动权。

　　徐衣显、王军、贺敏等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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