洛阳多个社区加强疫情防控

“出发！”8月1日上午9时许，在西工区金谷园街道办事处八一北路社区，由社区工作人员、党员志愿者等人组成的疫情防控小组拿着整包的口罩、喇叭等物品，到社区各个院落开展疫情防控工作。
“出发！”8月1日上午9时许，在西工区金谷园街道办事处八一北路社区，由社区工作人员、党员志愿者等人组成的疫情防控小组拿着整包的口罩、喇叭等物品，到社区各个院落开展疫情防控工作。
“出发！”8月1日上午9时许，在西工区金谷园街道办事处八一北路社区，由社区工作人员、党员志愿者等人组成的疫情防控小组拿着整包的口罩、喇叭等物品，到社区各个院落开展疫情防控工作。
“出门记得戴口罩，少扎堆，不聚集。”来到社区小广场，这里有几位居民正在锻炼身体。社区副主任王万春手持喇叭一边走一边提醒居民，看到有人没有戴口罩，工作人员立刻拿出一只新口罩交给对方。
“经历了去年的疫情防控情况，更能理解社区工作人员的辛苦。”一位刚从超市买菜回来的居民走到小区门口，主动向值守人员出示了健康码。“咱们做好自身防护，就是对疫情防控工作最大的支持和配合。”她说。
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